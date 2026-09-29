وقال توخيل: "بصراحة، أفضّل عدم إجراء التغييرات. لست متأكداً مما إذا كان ذلك ممكناً. السيناريو المثالي بالنسبة لي هو أن نخوض المباريات مراراً وتكراراً بستة أو سبعة لاعبين على الأقل من التشكيلة الأساسية ممن نثق بهم".

وهذا يعني أن كين لن يعود إلى ميونخ وهو يتمتع براحة كبيرة بعد فترة التوقف الدولي الطويلة. تخوض إنجلترا آخر مبارياتها الأربع مساء الثلاثاء المقبل أمام تشيكيا. ويُستأنف مشوار بايرن في الدوري الألماني في السبت التالي خارج أرضه أمام أوجسبورج.

في الجولة الأولى، خسرت إنجلترا 3-2 أمام بطلة العالم الحالية إسبانيا، ويعود ذلك أيضاً إلى إهدار كين ركلة جزاء.

يوم الثلاثاء يحمل مباراة الذهاب أمام تشيكيا. وطالب توخيل قائلاً: "علينا أن نكون مبادرين وأن نقدم كل ما لدينا. لا مجال لأداء محافظ أو مقتصد. هذه هي الطريقة التي يريد بها الفريق أن يلعب، وهذه هي الطريقة التي نريد أن نلعب بها، فلننطلق إذاً. سيكون سيناريو مختلفاً وبيئة مختلفة وتحدياً مختلفاً".