صدمة لباريس سان جيرمان .. إيمرسون يعلن عودته لبرشلونة

انتهى الجدل..

يبدو أن باريس سان جيرمان عليه أن ينسى حلم التعاقد الجوهرة البرازيلية إيمرسون، حيث أعلن بنفسه خلال مؤتمر صحفي عودته إلى برشلونة.

ويستهدف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعاقد مع إيمرسون ظهير برشلونة المعار إلى ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة أعلن في بداية عام 2019، أنه تعاقد مع اللاعب البرازيلي من أتلتيكو مينيرو، مع انضمامه إلى بيتيس على سبيل الإعارة لمدة عامين.

ولكن ومن خلال مؤتمر صحفي، انتهى الأمر بخصوص رحيل النجم البرازيلي الشاب عن الفريق الكتالوني الموسم المقبل، حيث أكد عودته لبرشلونة بداية من الموسم المقبل.

وقال إيمرسون: "تعلمون جميعًا أن لدي عقدًا مع برشلونة يبدأ في الأول من يونيو، إنه عقد لمدة ثلاث سنوات، والصحافة تتحدث عن ذلك وأعتقد أن برشلونة يتصل بريال بيتيس خلال الوقت الحالي، وأوضحوا لهم أنهم يعتمدون علي في الموسم المقبل".

وأضاف: "أنا سعيد، إنه ناد حلمت باللعب من أجله منذ أن بدأت مسيرتي في كرة القدم، لكي يتم التعرف على قدر هذا الأمر بالنسبة لي عليّ أن أخبركم بذلك".

وتابع: "إنه أمر كبير بالنسبة لي بكل تأكيد وبالنسبة لمسيرتي، كل لاعب يريد أن يلعب لبرشلونة، أريد أن أصل إلى هناك وأظهر ما لدي وأثبت نفسي في أسرع وقت ممكن".

وحول ما إذا كان الانتقال إلى برشلونة منتهيًا أو ما زال هناك احتمالات أخرى قال: "الأمر منتهي بالفعل، أستطيع أن أقول ذلك، نعم، بالنسبة لعقدي الذي أريد الوفاء به في برشلونة، لقد قالوا دائمًا إنهم يعتمدون علي في الموسم المقبل".

وأردف: "إنه أمر رائع للاعب كرة القدم في المطلق ولي بشكل خاص، هذا التقدير، هذه هي ثمار عملي، سأكون في برشلونة إذا كانت هذه إرادة الله".

النادي الكتالوني دفع ما يقرب من 12 مليون يورو، ومن المقرر استعادته لجزء من هذا المبلغ لأن بيتيس يتحمل بعض التكلفة بسبب الفترة التي قضاها مع الفريق.

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يذكر أن النادي الكتالوني كان على وشك استعادة إيمرسون الصيف الماضي من بيتيس، لكن المدرب رونالد كومان قرر التعاقد مع سيرجينو ديست من أياكس أمستردام بدلًا منه.