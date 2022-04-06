صدمة.. كلوب يوضح موقف ليفربول الأخير من ضم هالاند

لا حديث طيلة الأشهر الماضية سوى عن الوجهة التي يستقر فيها إيرلينج هالاند الموسم المقبل، النرويجي الدولي بات مطمع كل الأندية الأوروبية الكبرى.

يمتلك اللاعب المميز قدرات هجومية فتاكة إلى جانب عمر صغير يجعل هامش تطوره مرعبًا في السنوات المقبلة، إذ يبلغ 21 عامًا فقط.

مستقبل مثير للجدل

ولوقت طويل أيضًا، كان اسم ريال مدريد الأكثر ورودًا حينما يتم الحديث عن مستقبل هالاند، بينما يُطرح اسما كل من مانشستر سيتي وليفربول بين الفترة والأخرى كراغبين أساسيين في ضم النرويجي.

السيتي يبدو الأمر معه منطقيًا أكثر، وليفربول عبر مدربه يورجن كلوب وضع كلمة الفصل في ضم هالاند.

الأمر أكبر من ليفربول

ليفربول لن يضم هالاند، هذا ما أكده يورجن كلوب في تصريحاته لصحيفة "بيلد" الألمانية.

المدير الفني الألماني قال: "ثمن هالاند غال للغاية، النقود المطلوبة فيه تصل لدرجة الجنون، ليس لدينا ما نفعله حيال هذا الأمر، لا فرصة، وللأمانة تمنيت أن تكون الظروف مغايرة".

خلت الساحة إذًا من عنصر هام هو ليفربول، في صراع ضم اللاعب الذي ينتهي عقده مع بروسيا دورتموند في 2024، ويستطيع الرحيل الصيف المقبل بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 75 مليون يورو، قبل أن يصبح مجانيًا بدءًا من الشتاء المقبل حال عدم توقيع دورتموند عقدًا جديدًا معه.

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