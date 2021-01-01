صدمة كبيرة في انتظار مسلي آل معمر بعد اقترابه من رئاسة النصر

مسلي آل معمر ينتظره مهمة ثقيلة مع نادي النصر

أصبح مسلي آل معمر قاب قوسين أو أدنى من تعيينه رئيسًا لنادي النصر بالتزكية، بعدما أصبح المرشح الوحيد على هذا المنصب، حيث سيتم تنصيبه اليوم الخميس، خلال الجمعية العمومية التي ستجرى مساءً.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت عن استبعاد قائمة غانم بن مذيكر من سباق انتخابات نادي النصر، بسبب عدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية، وفقًا للمادة 20/8 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الجمعية العمومية لنادي النصر، ستبدأ في تمام الرابعة عصرًا، باستعراض التقرير المالي، والذي سيكون فيه صدمة للرئيس الجديد.

وأضافت الصحيفة أن الديون في التقرير المالي ستصل إلى 185 مليون ريال بنهاية شهر مارس الماضي، تشمل رواتب متأخرة لعاملين وفنيين ولاعبين، بالإضافة لقضايا محكوم فيها من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وغرفة فض المنازعات السعودية، ومستحقات فنادق وشركات سيارات وأخرى.

ومن المقرر أن يحضر مسلي آل معمر ومجلس إدارته في قاعة الاجتماعات، بينما سيتواجد أعضاء الجمعية العمومية عبر الاتصال المرئي، حيث سيتم اختتام الجمعية العمومية بكلمة من جانب الرئيس الجديد.

يذكر أن لجنة الانتخابات قد تلقت خطابًا من جانب الأمير خالد بن فهد العضو الذهبي بنادي النصر، يفوض فيه الأمير الوليد بن بدر كممثل عنه في الجمعية العمومية للنادي، وإدارة كل الأصوات التي يملكها في الجمعية، حيث تمثل أصوت الأمير خالد بن فهد 118.850 صوتًا بالجمعية العمومية.