تم استبعاد إنزو فرنانديز بشكل قاطع من تشكيلة تشيلسي، وفقًا لما صرح به المدرب ليام روزينيور في مؤتمر صحفي عُقد بعد ظهر يوم الجمعة. والسبب في ذلك هو تودد فرنانديز إلى ريال مدريد.

فرنانديز هو عادةً نائب قائد تشيلسي، لكنه حمل الشارة في آخر مباراتين في غياب القائد الأول المصاب، ريس جيمس. لكن فرنانديز لم يقدم أداءً مبهراً في هذا الدور.

بعد الهزيمة 8-2 (في مجموع المباراتين) أمام باريس سان جيرمان، فاجأ فرنانديز الجميع ببعض التصريحات حول مستقبله. "لا أعرف"، أجاب عندما سئل من قبل ESPN الأرجنتينية. "هناك ثماني مباريات متبقية وكأس الاتحاد الإنجليزي. هناك أيضًا كأس العالم، وبعد ذلك سنرى. يبدو لي من الممتع العيش في مدريد."

كما أفادت صحيفة "ذا تيليغراف" الأسبوع الماضي أن فرنانديز قد شتم زملاءه في الفريق عدة مرات خلال تلك السلسلة السيئة من النتائج. ونتيجة لذلك، كان عدد منهم غير راضٍ تمامًا عن فرنانديز، حيث يجب أن يكون هناك تماسك مع اقتراب نهاية الموسم.

والآن، تم استبعاد الأرجنتيني من التشكيلة من قبل المدير الفني روزينيور. "تحدثت معه وأخبرته أنه لن يشارك في مباراتي بورت فالي ومانشستر سيتي. لقد تجاوز الحدود. علينا فرض هذه العقوبة."

يوم السبت، يواجه البلوز فريق بورت فالي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. وفي الأسبوع التالي، من المقرر أن يخوض الفريق مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي.







