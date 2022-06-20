صدمة كبرى .. جارسيا يشترط تخلي النصر عن هذا الأجنبي

المدرب الفرنسي قادم للدوري السعودي

أجمعت جميع المصادر الصحفية المتابعة للدوري السعودي على توصل النصر لاتفاق مع رودي جارسيا لتولي مهمة تدريبه الموسم القادم، مع الحديث عن شرط جزائي قد يلغي الاتفاق.

النصر خرج بموسم صفري في 2021-2022 وقد وجهت أصابع الاتهام في ذلك لغياب الاستقرار الفني والتغير الدائم للمدربين بواسطة الإدارة بقيادة مسلي آل معمر، ولذا يسعى المسؤولون حاليًا للتعاقد مع مدرب كبير يستطيع توظيف جميع إمكانيات اللاعبين الكبيرة بالشكل الأفضل لخدمة الفريق.

من هو اللاعب الأجنبي الذي طلب جارسيا التخلي عنه؟

جارسيا وضع شرطًا جزائيًا في عقده مع النصر وهو أحقية رفضه للاستمرار حال لم يتأهل الفريق لدوري أبطال آسيا الموسم القادم، لكن الصحفي عناد الرشيد كشف عن شرط آخر يتعلق بلاعبي الفريق الأجانب.

الرشيد أوضح أن المدرب الفرنسي طلب من الإدارة النصراوية التخلي عن عدد كبير من اللاعبين الأجانب وعلى رأسهم صانع الألعاب بيتي مارتينيز، والذي يحظى بثقة الإدارة والجمهور والإعلام النصراوي رغم غيابه جل الموسم الجاري بسبب الإصابة.

النصر تعاقد مع بيتي صيف 2020 ومنذ ذلك الوقت لعب مع الفريق 47 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 10، وقد غاب عن الكثير من المباريات لتعرضه للعديد من الإصابات، ورغم ذلك يُعد من أكثر اللاعبين المحبوبين من الجمهور النصراوي ولذا رحيله عن الفريق سيُمثل صدمة كبيرة له؟

من هو رودي جارسيا المرشح لتدريب النصر؟

جارسيا أحد الأسماء المهمة في الدوريات الأوروبية، إذ سبق أن عمل مع أندية روما ومارسيليا وأخيرًا ليون الذي رحل عنه العام الماضي.

التجربة الأفضل للمدرب صاحب الـ57 عامًا كانت مع ليل، والتي امتدت من 2008 حتى 2013، وشهدت تتويجه بلقب الدوري الفرنسي وقادته فيما بعد للانتقال إلى إيطاليا حيث تولى تدريب فريق العاصمة 3 مواسم.

جارسيا صاحب الشخصية الصارمة خاض موسمًا مذهلًا مع ليون في 2020-2021 على صعيد دوري أبطال أوروبا، إذ قاد الفريق لنصف النهائي بعد تخطيه يوفنتوس ومانشستر سيتي في المراحل الإقصائية، لكنه فشل في تجاوز عقبة بايرن ميونيخ الذي تُوج بطلًا فيما بعد، وقد رحل عن ليل بنهاية الموسم بعد حلوله رابعًا في الدوري الفرنسي.

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