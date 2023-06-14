صدمة كبرى .. الدعم يكشف هوية رئيس الأهلي الجديد وسط غضب جماهيري

من الأقرب لرئاسة الأهلي بين الرباعي عبد الله بترجي، أحمد الصائغ، زياد اليوسف وخالد العيسى؟

يترقب جمهور الأهلي السعودي عن كثب موعد انتخابات ناديه، وسط قلق كبير واعتراضات على المرشحين، في ظل عدم ترشح الرئيس السابق وليد معاذ، رغم مناشدات الجماهير له الكثيرة.

باب الترشح أُغلق بالأمس، بعد ثلاثة أيام من فتحه، وشهدت تلك الأيام، تقدم الرباعي عبد الله بترجي، أحمد الصائغ، زياد اليوسف وخالد العيسى بأوراق ترشحهم، على أن تُكشف غدًا الخميس، القوائم النهائية للمرشحين، وتُجرى الانتخابات في 22 من يونيو الجاري.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن العيسى هو الأقرب لكرسي رئاسة النادي الجداوي، بعد تقديمه سبعة ملايين ريال دعمًا لخزينة النادي، ما يعني امتلاكه 70 ألف صوت في الانتخابات.

اللوائح الانتخابية تمنح القوة التصويتية الأكبر لصاحب الدعم المالي الأكبر، وحتى الآن لم يتفوق أي من المرشحين في الدعم على العيسى، ما يسبب الصدمة للجماهير.

الجمهور الأهلاوي كان قد أطلق وسمًا تحت عنوان "العيسى مرفوض يا وزارة الرياضة" فور إعلانه ترشيح نفسه في الانتخابات، في ظل علاقته القوية بمجالس إدارات سابقة، تسببت في تدهور أوضاع الراقي الفنية والمالية، حتى هبط الموسم الماضي لدوري يلو للدرجة الأولى.

يذكر أنه تم حل مجالس إدارات الأهلي، الاتحاد، الهلال والنصر قبل أيام، بعد قرار الخصخصة، واستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نسبة 75% من ملكية كل نادٍ من الرباعي.