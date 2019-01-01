صدمة قوية - توتنهام يفقد كين بمواجهات هامة في الدوري والأبطال

المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو قد يلجأ لسوق الانتقالات بسبب هذه الإصابة

كشف نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن المدة التي سيغيبها مهاجمه المُصاب هاري كين عن الملاعب.

كين تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة مانشستر يونايتد التي خسرها الفريق بهدف دون رد الأحد الماضي.

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ووفقاً لآخر الفحوصات الطبية فإن كين يعاني من مشكلة جديدة في الكاحل، ومن المتوقع غيابه لمدة تزيد عن شهر.

وهو ما يعني غياب الدولي الإنجليزي عن العديد من المباريات الهامة للفريق، خلال شهري يناير وفبراير.

ولن يشارك كين بمباريات توتنهام ضد كلاً من :فولهام، تشيلسي، كريستال بالاس، واتفورد، نيوكاسل، ليستر سيتي على المستوى المحلي.

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ومن المتوقع أيضاً أن لا يلعب ضد بوروسيا دورتموند في منتصف فبراير القادم، بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

Tottenham confirm Harry Kane will miss the last 16 first leg game against Dortmund after picking up an ankle injury that will rule him out until March.#UCL pic.twitter.com/ebxjemso0L — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 15, 2019

وتمثل هذه الإصابة ضربة قوية لتوتنهام وحظوظه في المنافسة بالدوري الإنجليزي، حيث يغيب عنه الكوري سون هيونج مين للمشاركة بكأس الأمم الآسيوية.

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وهو ما قد يجبر المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، إلى اللجوء لسوق الانتقالات الشتوية من أجل التعاقد مع مهاجم جديد.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بجدول البريميرليج، وفي رصيده 48 بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.