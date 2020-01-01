صدمة قبل ديربي الرياض .. سالم الدوسري يتعرض لإصابتان مع المنتخب

سالم الدوسري ينضم لقائمة مصابي الهلال قبل ديربي الرياض.

خضع سالم الدوسري، جناح المنتخب السعودي ونادي الهلال، للفحوصات الطبية اليوم الأحد، بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة الأخضر مساء أمس السبت، أمام نظيره جامايكا.

الدوسري لم يستطع استكمال مباراة السعودية أمام جامايكا الودية، بعدما تعرض للإصابة في اليد، ليتم تبديله في الدقيقة 79 من زمن المباراة.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن الدوسري أجرى الفحوصات الطبية اللازمة، والتي أكدت على إصابته في اليد بالإضافة للعضلة الخلفية للقدم.

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تأتي تلك الصدمة بعدما تعرض عبد الله المعيوف حارس مرمى الهلال للإصابة بالعضلة الخلفية، خلال تدريبات الفريق الأزرق، استعدادًا لمواجهة النصر في ديربي الرياض.

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كما تعرض ياسر الشهراني هو الآخر في الساق، قبل بداية مباراة المنتخب السعودي أمام جامايكا، ليتم استبعاده من القائمة المشاركة.

ويستعد فريق نادي الهلال لمواجهة غريمه النصر، يوم 23 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويبدو وأن نادي الهلال سيخوض مباراة ديربي الرياض وهو يعاني من غيابات مؤثرة، أبرزها سالم الدوسري وعبد الله المعيوف وياسر الشهراني.