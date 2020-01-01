صدمة في ميونخ - تعثر مفاوضات التجديد مع نوير وإنجلترا وجهته الجديدة

جوارديولا وسيلة لتحقيق ذلك..

وصلت مفاوضات التجديد بين مانويل نوير وناديه بايرن ميونخ إلى طريق مسدود، وذلك بعدما سُرِبت تفاصيل العقود المقترحة من الجانبين عبر الصحف الألمانية.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد نوير في أليانز آرينا بحلول صيف 2021، في الوقت الذي ضمت فيه الإدارة البافارية ألكساندر نوبل ليكون خليفته في المرحلة المقبلة من عمر النادي.

نوير يود الاستمرار مع بايرن كما هو معلن، غير أن الاتفاق مع إدارة رومينيجه يبدو صعبًا، إذ يُريد حائط الصد الألماني أن يكون عقده الجديد ممتدًا حتى 2025 على أن يتحصل سنويًا على 20 مليون يورو.

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بايرن يعرض على نوير عقدًا ممتدًا حتى 2023 فقط، مع راتب أقل من الذي حدده، ووفقًا لصحيفة "كيكر" فإن الحارس منزعج حاليًا من نشر تفاصيل التفاوض على الملأ.

ليس التسريب هو السبب الوحيد لتعثر المفاوضات، فتشير التقارير أن إدارة بايرن أبلغت نوير بأن نوبل سيخوض على الأقل 10 مباريات الموسم المقبل، وهو ما لم يجد استحسانًا لدى حارس شالكه السابق.

في كل الأحوال، أكدت كيكر على أن نوير سيستمر في عرين بايرن ميونخ بالموسم المقبل، لكن يتوقع أن يبدأ مفاوضات رحيله المجاني بحلول شهر يناير وسط ترقب من مانشستر سيتي وتشيلسي.

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وقد رجحت الصحيفة احتمالية انضمام نوير إلى السيتي لوجود بيب جوارديولا على رأس القيادة الفنية في ملعب الاتحاد، إذ لا يزال الحارس ومدربه الأسبق يتمتعان بعلاقة مميزة وعلى تواصل دائم.

يذكر أن تقارير قد نُشِرت عن الراتب الخيالي الذي يتقاضاه لوكاس هيرنانديز المنضم حديثًا إلى بايرن قد تسببت في امتعاض بعض من نجوم النادي، ونوير هو أحد أولئك الممتعضين بالفعل.

كما تجدر الإشارة إلى أن توماس مولر كان أول من جدد عقده من لاعبي بايرن الذين ينتهي عقودهم في صيف 2021، مع وجود شائعات عن اقتراب تياجو ألكنتارا من التجديد أيضًا.