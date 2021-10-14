صدمة في ريال مدريد .. إصابة ميليتاو وألابا والكلاسيكو في خطر!

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني صدمة كبرى، بعد خروج إيدير ميليتاو مدافع منتخب البرازيل من مباراة كولومبيا مصابًا، بالإضافة إلى تعرض النمساوي دافيد ألابا لضربة في الركبة خلال مباراة الدنمارك.

وخرجت تقارير تؤكد أن خروج ميليتاو من مباراة كولومبيا جاء كإجراء احترازي، بعد ضربة في الفخذ الأيمن.

ما هي طبيعة إصابة ميليتاو؟

لكن صحيفة "globo" البرازيلية أكدت أن ميليتاو تعرض لإصابة عضلية، مما يثير شكوكًا جدية حول مشاركته أمام شاختار الأوكراني في دوري أبطال أوروبا، وأيضًا في مباراة "الكلاسيكو" أمام برشلونة يوم 24 أكتوبر على ملعب "كامب نو".

صحيفة "ماركا" الإسبانية من جانبها، أكدت أن ريال مدريد ينتظر وصول ميليتاو من أجل إخضاعه لاختبارات جديدة، وتأكيد مدى إصابته.

الاتصالات بين ريال مدريد وأطباء منتخب البرازيل لم تكن مبشرة حتى الآن.

كيف تعرض ألابا للإصابة؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ألابا عاد مصابًا بعد مشاركته مع منتخب النمسا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ألابا تعرض لضربة في الركبة خلال مباراة الدنمارك، ورغم أن الإصابة ليست قوية، لكن هناك شكوك حول مشاركته في مباراة دوري أبطال أوروبا بشكل مبدئي، بالإضافة إلى احتمالية غيابه عن الكلاسيكو.

ما هو موقف ريال مدريد بعد إصابة ميليتاو وألابا؟

إصابة ميليتاو وألابا جعلت كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في موقف لا يُحسد عليه، حيث جاءت في وقت حرج للغاية، في ظل ارتفاع الإصابات.

وفي انتظار التأكيد على طبيعة إصابتي ألابا وميليتاو، يمكن أن يعتمد أنشيلوتي على خيسوس فاييخو وناتشو في قلب الدفاع، مع وجود لوكاس فاسكيز على الجانب الدفاعي الأيمن، وإما ميندي أو مارسيلو في الظهير الأيسر بعد تعافيهما من الإصابة.

ميليتاو، إلى جانب تيبو كورتوا وكريم بنزيما وفيدي فالفيردي، هم أكثر اللاعبين الذين شاركوا في جميع مباريات ريال مدريد في الموسم.

والآن مع عودة ميليتاو وألابا من التوقف الدولي مصابين، فإن الثنائي سيترك ثغرة كبرى في دفاع ريال مدريد، وفي الوقت الراهن فإن هناك انتظارًا لمعرفة مدة غيابهما.

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