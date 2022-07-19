صدمة في دورتموند .. الإعلان عن إصابة هالير بالسرطان

مهاجم بوروسيا دورتموند الجديد شعر بالمرض خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أن مهاجمه الجديد سيباستيان هالير مصاب بسرطان في الخصية.

هالير، صاحب الثمانية والعشرين عامًا، انضم إلى بوروسيا دورتموند قادمًا من أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد موسم مذهل مع النادي الهولندي، خاصة بعد أن سجل 11 هدفًا في منافسات دوري أبطال أوروبا.

كيف تم اكتشاف مرض هالير؟

هالير شعر بالمرض خلال تدريبات بوروسيا دورتموند التحضيرية للموسم الجديد، وبعد إجراء عدة فحوصات تم اكتشاف ورم في خصيتيه.

وأصدر بوروسيا دورتموند بيانًا رسميًا عبر موقعه على شبكة الإنترنت للكشف عن إصابة مهاجم منتخب ساحل العاج.

ماذا جاء في البيان؟

أوضح النادي في بيانه: "اضطر سيباستيان هالير إلى مغادرة المعسكر التدريبي للنادي في سويسرا بسبب المرض، وعاد بالفعل إلى دورتموند".

وأضاف: "اشتكى مهاجم منتخب ساحل العاج البالغ من العمر 28 عامًا من أنه ليس على ما يرام بعد التدريبات التي أجريت صباح يوم الإثنين".

وتابع: "في سياق الفحوصات الطبية المكثفة، تم اكتشاف ورم في الخصيتين بشكل مؤكد، وسيتم خلال الأيام القادمة إجراء فحوصات أخرى في مركز طبي متخصص".

واختتم البيان: "يطلب بوروسيا دورتموند احترام خصوصية اللاعب وعائلته وعدم طرح أي أسئلة، بمجرد حصولنا على مزيد من المعلومات، سيتم الإبلاغ عنها بعد التشاور مع اللاعب".

ماذا قيل؟

من جانبه، قال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند عن مرض هالير: "جاءت هذه الأخبار اليوم بمثابة صدمة لسيباستيان هالير ولنا جميعًا".

واختتم: ""تتمنى عائلة بوروسيا دورتموند بأكملها الشفاء التام له في أقرب وقت ممكن وأن نتمكن من معانقته مرة أخرى قريبًا، سنبذل قصارى جهدنا لضمان حصوله على أفضل علاج ممكن".

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