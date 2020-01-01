صدمة في بايرن ميونخ .. تجدد إصابة لوكاس هيرنانديز

بايرن ميونخ عاجز عن الاستفادة بأغلى صفقة في تاريخه

أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تجدد إصابة لوكاس هيرنانديز بعد مشاركته أمام فورتا دوسلدورف في لقاء الجولة 29 من الدوري الألماني.

بايرن ميونخ اكتسح دوسلدورف بخماسية نظيفة ليبتعد أكثر في صدارة الدوري الألماني ويقترب من اللقب الثامن على التوالي.

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كما شهد اللقاء انفراد روبرت ليفاندوفسكي بصدارة الهدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى ليتربع على عرش سباق الحذاء الذهبي.

وقال فليك في تصريحات عقب المباراة: "لوكاس يعاني من إصابة في عضلة المقربة وكان من الصعب استمراره في المباراة ولذلك جاء التبديل بين الشوطين".

وتابع: "لم نرغب في المخاطرة باللاعب، وسوف يخضع للفحوصات الطبية اللازمة لتحديد فترة الإصابة ومدى خطورتها".

هيرنانديز انضم إلى صفوف بايرن ميونخ مطلع الموسم الجاري مقابل 80 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة في تاريخ البافاري قادمًا من أتلتيكو مدريد.

وشارك اللاعب في عدد من المباريات مطلع الموسم الحالي قبل أن يتعرض لإصابة جديدة في أكتوبر أبعدته حتى فبراير الماضي.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ24 عامًا ارتبط بالرحيل عن بايرن ميونخ في ظل اهتمام من إنتر ومانشستر سيتي بالتعاقد معه.