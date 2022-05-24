صدمة فرنسية أخرى تضرب ريال مدريد بعد ضياع مبابي

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني، صدمة قوية منذ بضعة أيام، برفض المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الانتقال لصفوفه، ليقرر البقاء في باريس سان جيرمان.

ويبدو أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال على موعد مع صدمة أخرى، بخسارة أحد أهم الأهداف التي كان يسعى التعاقد معها هذا الصيف.

الحديث هنا عن أوريلين تشواميني لاعب موناكو الفرنسي، الذي أبدى رغبته الواضحة في الرحيل عن الفريق من أجل خوض تجربة جديدة خارج بلاده.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال يتنافس مع باريس سان جيرمان وليفربول للحصول على خدمات لاعب الوسط الشاب.

وأوضحت أن بيريز كان يضع تشواميني كهدف رئيسي له بعد فشل التوقيع مع مبابي، ولكن يبدو أن محاولاته لن تنجح هذه المرة أيضًا.

ويأتي ذلك بسبب السعر المبدئي الذي حدده موناكو للتخلي عن اللاعب، حيث وصل إلى 80 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يعتبره ريال مبالغًا فيه إلى حد كبير.

Thanks @AS_Monaco for this season. We can be proud !❤️ pic.twitter.com/al6xRCLnRh — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) May 23, 2022

وأشارت الصحيفة إلى أن قادة ريال مستعدون للتفاوض، ولكن ليس بأي مبلغ مقارب لـ80 مليون يورو، مع وجود بعض الأندية الأخرى التي أبدت استعدادها لدفع هذا الرقم.

يذكر أن تشواميني البالغ من العمر 22 سنة سجل 5 أهداف وصنع 3 في 50 مباراة لعبها مع موناكو بكل البطولات هذا الموسم.

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