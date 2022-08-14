صدمة زرقاء .. انطلاقة الهلال بالدوري بدون 7 لاعبين!

الهلال يعاني من الغيابات

تلقى الجهاز الفني لفريق نادي الهلال، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، صدمة كبيرة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب اللاعبين الغائبين عن تلك الانطلاقة.

من هم الغائبون عن انطلاقة الهلال بالدوري السعودي؟

أكدت صحيفة "الجزيرة" السعودية، على أن نادي الهلال سيفقد 7 لاعبين دفعة واحدة، في المباريات الأولى للفريق ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت الصحيفة أن الهلال سيفقد محمد البريك والكوري الجنوبي جانج هيون سو، لينضما لقائمة الغائبين عن انطلاقة الدوري والتي تضم أيضًا 5 لاعبين.

ويعاني الثنائي البريك وسو من إصابة مماثلة في عضلة الفخذ، وذلك أثناء المشاركة في مباراة نوتنجهام فورست الودية، التي فاز بها الزعيم بسداسية مقابل هدف.

وتضم قائمة الغائبين الآتي: "سلمان الفرج، ياسر الشهراني، عبد الإله المالكي، صالح الشهري، متعب المفرج، محمد كنو".

من سيواجه الهلال في انطلاقة الدوري السعودي؟

تنطلق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمواجهة الخليج يوم 25 أغسطس الجاري، حيث ستُقام خارج الديار في رحلة الدفاع عن اللقب.

ثم يستضيف الهلال فريق نادي الفيحاء يوم 31 أغسطس الجاري، وبعدها مواجهة الفتح يوم 4 سبتمبر القادم.