صدمة .. رونالدو يقرر الرحيل ومورينيو يغازله

رونالدو مستمر في إيطاليا؟

تحدثت أنباء واردة من إيطاليا عن رحيل محتمل للنجم كريستيانو رونالدو عن صفوف يوفنتوس، وتربطه بالعمل مجدداً مع مواطنه جوزيه مورينيو في صفوف روما.

سوق المدربين في إيطاليا شهد حراكاً كبيراً في الساعات الماضية عقب الأنباء عن عودة ماسيمليانو أليجري ليوفنتوس، وسبق ذلك تعيين مورينيو رسمياً مدرباً لذئاب العاصمة.

ماذا قيل بخصوص مصير كريستيانو رونالدو؟

صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية أوضحت أن مورينيو اتصل برونالدو في الساعات الماضية لإلقاء التحية ومعرفة ماذا ينوي فعله الفترة المقبلة.

التقرير أكد على اقتراب رونالدو من مغادرة يوفنتوس، ولكن أشار إلى صعوبة انتقاله إلى روما لعدة أسباب.

ما هي الأسباب التي تصعب من انتقال رونالدو لصفوف روما؟

السبب الأول مادي بحت بحسب الصحفي "فرانكو ميلي"، والذي أشار إلى أن انتقال البرتغالي إلى روما سيكلف قرابة 60 مليون يورو، ما بين راتب وقيمة انتقال.

السبب الثاني بحسب التقرير هو غياب روما عن دوري أبطال أوروبا ومشاركته في دوري المؤتمر الأوروبي، وهو ما قد لا يعد جذاباً للبرتغالي.

ما هو موقف رونالدو مع يوفنتوس؟

اللاعب يملك عقداً سارياً بعد لعام إضافي، إذ ينتهي في يونيو 2022، وأكد مسؤولي البيانكونيري في أكثر من مناسبة أنه مستمر مع الفريق.

ولم يشارك رونالدو أساسياً في اللقاء الأخير للموسم المنصرم الذي حدد عبور يوفنتوس لدوري الأبطال، وفاز الفريق دون هداف الدوري على بولونيا 4-1.

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