صدمة .. رونالدو محبط وقرر الرحيل عن يوفنتوس بنهاية الموسم

السبب دوري أبطال أوروبا

ذكرت عدة مصادر صحفية إيطالية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يشعر بخيبة الأمل من الوضع الحالي في يوفنتوس ويفكر في الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

ووفقًا للنجم البرتغالي، كان يوفنتوس هو النادي المناسب للانتقال إليه بعد ريال مدريد من أجل خوض تحدٍ جديد في دوري مختلف بأجواء لم يتواجد بها من قبل في مسيرته.

الهدف الأبرز بالنسبة له كان محاولة البقاء على القمة في أوروبا بعدما رحل عن ريال مدريد متوجًا بدوري الأبطال لـ 3 مرات متتالية من إجمالي 5 مرات حقق فيها البطولة.

حاجة يوفنتوس للفوز باللقب الغائب منذ 1996 كانت الدافع لكي يعيد رونالدو اللقب المفقود إلى السيدة العجوز، ولكن ذلك لم يحدث في الموسمين الماضيين ويبدو أن الموسم الحالي سيكون شبيهًا لهما.

يوفنتوس في الموسم الجاري يواجه فرضية خسارة لقب الدوري الإيطالي مع احتلاله المركز الخامس حتى الآن، وأيضًا خسر ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي.

ونتيجة لذلك، تشير بعض الأخبار القادمة من إيطاليا إلى أن كريستيانو رونالدو قد أعطي تفويضًا لوكيله خورخي مينديش من أجل البحث عن نادٍ جديد له الصيف المقبل، رغم أن عقده يمتد حتى 2022.

كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى الآن؟

والجدير بالذكر أيضًا أن التتويج بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا منها ثلاثة متتالية في إنجاز فريد من نوعه مع ريال مدريد كان للدون الأثر الأكبر فيه بشهادة الجميع.