صدمة .. رقم خيالي لكل دقيقة لعبها بيل مع ريال مدريد

يواصل جاريث بيل نجم ريال مدريد موسمه المحبط مع الفريق الإسباني، بعد عودته من فترة الإعارة مع توتنهام.

ريال حاول التخلص من صاحب الـ32 سنة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن كل المحاولات فشلت في النهاية.

وقرر المدرب كارلو أنشيلوتي الاعتماد عليه خلال هذا الموسم، ومنحه الثقة من جديد، ومع ذلك استمرت المعاناة.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية إن اللاعب يكلف ريال مدريد مبالغ باهظة، حيث يتقاضى مبلغ 15 مليون جنيه استريني سنويًا.

وقامت الصحيفة بحساب ما يتقاضاه اللاعب عن كل دقيقة تمر من عقده الذي ينتهي في يونيو 2022.

وتبين أن الجناح المخضرم يحصل على 74 ألف جنيه استرليني عن كل دقيقة قضاها على أرض الملعب طوال مسيرته مع النادي.

وهو ما يوضح حجم الخسائر التي عانى منها ريال طوال فترة بيل الذي تعاقد معه في 2013 من توتنهام مقابل 101 مليون يورو.

يذكر أن بيل الذي لم يلعب مع ريال منذ 129، ظهر في 3 مباريات فقط بكل البطولات هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة واحدة.

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