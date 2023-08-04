صدمة .. جوندوان يقترب من فسخ تعاقده مع برشلونة!

الوقت لا يسير في صالح النادي الكتالوني

قبل تسعة أيام من افتتاح برشلونة لمنافسات الدوري الإسباني بمواجهة خيتافي، يدخل الفريق البطولة مع وجود 13 لاعبًا مسجلًا فقط.

ويأتي ذلك بسبب انتظار النادي الكتالوني ورئيسه جوان لابورتا تفعيل الرافعة الاقتصادية الجديدة، التي تنص على بيع 16% من استديوهات برشلونة مقابل 60 مليون يورو.

وقالت صحيفة "as" الإسبانية إن هذه الرافعة ستسمح لبرشلونة بتسجيل التعاقدات الجديدة في الوقت المحدد قبل انطلاق الليجا، ولكن القضية الأكثر إثارة للقلق هي قصة النجم الألماني إلكاي جوندوان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب المنضم حديثًا من مانشستر سيتي في صقة انتقال حر، يجب أن يكون مسجلًا في الدوري الإسباني قبل 12 أغسطس الجاري، ولو لم يحدث ذلك سيتم إلغاء عقده وسيكون أمامه حتى يوم 31 من نفس الشهر للعثور على وجهة جديدة.

وتثير هذه الأنباء أزمة حادة داخل برشلونة لأن الوقت ينفد والصندوق الألماني المسؤول عن الرافعة كان على وشك تفعيلها ولكنه تراجع حسبما أكدت شبكة "TV3" الإسبانية.

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وأوضحت الشبكة أن عقد جوندوان يسمح له بفسخ ارتباطه برشلونة إذا لم يتم تسجيله رسميًا قبل اليوم الأول بالدوري، وهو الأمر الذي قد يحدث بسبب تعثر المفاوضات مع الشركة الألمانية لشراء الجزء المتفق عليه لحقوق الصور الخاصة بالنادي.

يذكر أن برشلونة اقترب من بيع عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو، وفي حالة تلقيه الدفعة اللازمة قبل يوم 12 أغسطس سيقوم بحل أزمة جوندوان.