صدمة جديدة .. 4 قضايا ضد الأندية السعودية في الفيفا

القضايا تستمر ضد الأندية السعودية

كشف خبير لوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن 4 شكاوى ضد الأندية السعودية في الفيفا بسبب قرار تخفيض الرواتب الشهرية.

وكانت رابطة دوري المحترفين السعودي قد قررت تخفيض رواتب اللاعبين 50 % بدون موافقة اللاعب بسبب جائحة كورونا، حيث اكتفت بموافقة النادي فقط.

وأكد أحمد الأمير خبير اللوائح بالاتحاد الدولي لكرة القدم، عن وجود 4 شكاوى ضد 3 أندية سعودية بسبب هذا القرار الخاص بتخفيض الرواتب.

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وقال الأمير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "4 قضايا مرفوعة ضد 3 أندية في دوري المحترفين أمام فيفا".

وأضاف خبير اللوائح: "بسبب قرار خصم 50 % والذي تم اتخاذه وإقراره من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين بدون موافقة اللاعبين وفقط بموافقة الأندية".

ويعود الدوري السعودي للمحترفين مرة أخرى منتصف الشهر المقبل، بعد قرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى.