صدمة جديدة ومبلغ كبير .. الأهلي يخسر قضيتي دجانيني ودي سوزا

كشف المحامي المختص بالقانون الدولي "أحمد الأمير" عن خسارة الأهلي السعودي قضيتي لاعبيه السابقين، دجانيني تافاريس وجوزيف دي سوزا، لصالحهما.

وأوضح خلال حسابه الرسمي على تويتر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حكم لصالح دجانيني وألزم الأهلي بمنحه تعويضًا قدره 3 ملايين دولار، فيما حكم بمنح دي سوزا تعويضًا قدره 4.8 مليون يورو.

مهاجم الرأس الأخضر كان قد ارتدى قميص الأهلي صيف 2018، لكنه فسخ عقده من طرف واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية في أكتوبر 2020 وانضم بعدها إلى طرابزون سبور التركي، وقد تقدم النادي السعودي واللاعب بشكوى ضد بعضهما البعض لدى فيفا إلا أن الحُكم جاء لصالح دجانيني.

مثلما اشرنا سابقاً ؛ #دجانيني يكسب قضيته ضد #الاهلي ويحصل على مبلغ ٣ مليون دولار ! https://t.co/jofjSiaLYD pic.twitter.com/P0oewAgDVc — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) December 25, 2021

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نجم الوسط البرازيلي انضم للراقي صيف 2018 قادمًا من الدوري التركي، وقد عاد له بالتوقيع لنادي بشكتاش في سبتمبر 2020 بعد فسخ عقده من جانب واحد مع الأهلي لعدم حصوله على مستحقاته المالية، وقد رفع قضية على النادي وربحها في فيفا وأصبح من حقه الحصول على 4.8 مليون يورو.

القرارات الجديدة الصادرة ضد الأهلي مثلت صدمة جديدة له ولجماهيره، بعد صدمة لجنة الكفاءة المالية مساء أمس، إذ كشفت اللجنة عن وجوب تسديد النادي 75 مليون ريال سعودي تقريبًا قبل الـ26 من يناير القادم للحصول على شهادة الكفاءة المالية وإلا لن يستطيع إضافة لاعبين جدد لقائمته المحلية في فترة الانتقالات الشتوية.