صدمة جديدة .. وفاة شقيق مارادونا بسكتة قلبية في منزله

واقعة حزينة جديدة في عائلة النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، بعد إعلان وفاة شقيقه هوجو في عمر 25 سنة بسبب سكتة قلبية.

وجاء هذا النبأ صباح اليوم الثلاثاء، ليصدم عائلة مارادونا من جديد، حيث وقعت الوفاة في منزل شقيق النجم الأرجنتيني السابق بمقاطعة نابولي.

ويزعم أن هوجو مارادونا مات بعد معاناته من سكتة قلبية، فشل المسعفون في إنقاذه منها رغم تدخلهم بشكل فوري.

من هو هوجو مارادونا؟

هو شقيق الأصغر للراحل دييجو، حيث لعب لنابولي وعمره 18 سنة ولكن مسيرته الكروية لم تكن بنفس الشهرة.

خاض عدة تجارب في إسبانيا والنمسا واليابان قبل عودته إلى نابولي، ليقوم بعدها بالاتجاه إلى تدريب فرق الشباب.

وتأتي وفاته بعد أكثر من عام بقليل على وفاة شقيقه دييجو الذي توفي في نوفمبر 2020 بالأرجنتين.

كيف علق نابولي على وفاة شقيق مارادونا؟

النادي الإيطالي أعلن عن بالغ حزنه بسبب وفاة لاعبه السابق عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال نابولي:"يتشارك الرئيس أوريليو دي لورينتيس ونائبه أدواردو وكل من في النادي مع عائلة مارادونا بعد سماع الأنباء المؤلمة حول وفاة هوجو".

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