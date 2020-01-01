صدمة جديدة في النصر بسبب نور الدين أمرابط

أمرابط يزيد متاعب فيتوريا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن استبعاد المغربي نور الدين أمرابط من قائمة النصر التي ستواجه التعاون المقرر لها غدًا الخميس ضمن الجولة الثانية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يسعى للعودة للمسار الصحيح مرة أخرى بعد الخسارة في الجولة الأولى من الدوري السعودي أمام الفتح بهدفين مقابل هدف في مفاجأة من مفاجآت بداية دوري المحترفين في موسمه الجديد.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن المغربي أمرابط سيخضع لفحوصات طبية خلال الأيام المقبلة، من أجل الوقوف على مدى إصابته وتحديد مدة غيابه عن صفوف النصر.

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ويسعى النصر لتحديد مدى قدرة أمرابط في اللحاق بمواجهة الأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين ضمن منافسات دور نصف النهائي المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجاري على ملعب "الجوهرة المشعة".

ويعاني النصر في الوقت الحالي من كثرة الإصابات حيث سيغيب أيضًا كلًا من الأرجنتيني جونزالو مارتينيز والبرازيلي مايكون والمغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب عدم الجاهزية.

النصر يواجه التعاون في لقاء قوي في الجولة الثانية سيتسم بمنافسة قوية على الـ3 نقاط في بداية الدوري السعودي بالموسم الجديد.