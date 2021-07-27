صدمة جديدة .. النصر يخسر ملعبه 150 يومًا

النادي تعرض لصدمة يوم أمس

تعرض نادي النصر السعودي لصدمة قوية يوم أمس تمثلت بانسحاب أحد أكبر داعميه الماليين "عبد العزيز بغلف" من المشهد وتقديمه طلب إلغاء عضويته الذهبية في النادي لظروف خاصة، ولم تكد تمضي 24 ساعة إلا وأعلن عن صدمة جديدة.

النصر يتواجد حاليًا في بلغاريا حيث يُقيم معسكرًا مغلقًا استعدادًا للموسم الجديد الذي سيبدأ في الـ11 من أغسطس القادم، وقد كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن فقدان النادي لملعبه الخاص لمدة تصل إلى 150 يومًا.

لماذا سيفقد النصر ملعبه لمدة 150 يومًا؟

الصحيفة أوضحت أن ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود، الملعب الرئيسي في مقر النادي، لن يكون جاهزًا للتدريبات قبل ديسمبر القادم.

وأفادت أن السبب في ذلك هو إجراء عمليات صيانة كاملة للملعب تشمل نزع التربة بالكامل واستبدال أجهزة الري كافة وتجهيز الملعب بالإنارة والاحتياجات الأخرى.

هذا الأمر سيُسبب مشكلة كبيرة للمدرب مانو مينيزيس تتلخص في عدم القدرة على خوض التدريبات على الملعب استعدادًا لمباريات الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

ما هو الحل الذي أوجده النصر لأزمة الملعب؟

الاقتصادية نقلت عن مصدر خاص في النادي تأكيده أن الحل المتاح أمام الفريق الأول في النصر هو إقامة التدريبات بعد العودة من بلغاريا على ملاعب الفئات السنية في النادي حتى تنتهي عمليات الصيانة في الملعب الرئيسي ويُصبح جاهزًا لاستقبال الفريق من جديد.

وقد تقرر أن يخوض النصر تدريبه الرئيسي الختامي قبل المباراة على ملعب مرسول بارك الذي يحتضن مباريات الفريق المحلية والقارية.

اقرأ أيضًا |