صدمة جديدة .. الإصابة تهدد مبابي بالغياب أمام مانشستر سيتي

النجم الفرنسي يعاني من مشكلة في الساق

صدمة قوية تعرض لها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تعرض مهاجمه الشاب كيليان مبابي للإصابة، مما يهدد ظهوره في دوري أبطال أوروبا.

باريس خسر مؤخرًا على أرضه ضد مانشستر سيتي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال بهدفين مقابل هدف.

الفريق الفرنسي بحاجة لكل نجومه من أجل العودة على ملعب الاتحاد يوم الأربعاء القادم، ولكن يبدو أن المدرب ماوريسيو بوتشيتينو سيخوض هذه المهمة من دون مبابي.

وجاء ذلك بعدما أعلن باريس عن تعرض اللاعب لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال التدريبات الجماعية للفريق.

وهو ما يعني غيابه بشكل مؤكد عن مواجهة الفريق غدًا أمام لانس في الجولة 35 من بطولة الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن يدخل اللاعب في سباق مع الزمن، من أجل اللحاق بلقاء مانشستر سيتي، والذي يحتاج فيه الفريق للفوز بعدد مناسب من الأهداف لتعويض خسارته على أرضه.

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يذكر أن مبابي يعتبر الهداف الأول لباريس هذا الموسم، حيث سجل 37 هدفًا في 43 مباراة لعبها بقميص الفريق الفرنسي حتى الآن.