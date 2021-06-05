صدمة .. جاريث بيل يفكر في الاعتزال!

نجم توتنهام وريال مدريد يضع الاعتزال ضمن خياراته!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم الويلزي جاريث بيل يفكر بشكل جدي في اعتزال كرة القدم بشكل نهائي هذا الصيف.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن تفكير بيل بدأ منذ فترة وأصبح أكثر جدية بمرور الوقت.

متى يريد بيل الاعتزال؟

بحسب ما أوضحت الصحيفة فجاريث بيل يفكر في الإعلان عن اعتزاله لكرة القدم بنهاية بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة.

ومن المفترض أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية في الـ 10 من شهر يونيو الجاري، وهي البطولة التي تقام في 12 مدينة.

ما هو وضع جاريث بيل الحالي؟

بيل في الوقت الحالي مرتبط بعقد مع ناديه ريال مدريد لمدة موسم واحد فقط، وتنتهي إعارته لتوتنهام بحلول الـ 30 من الشهر الجاري.

وتحدث اللاعب مع المدير الفني الجديد للفريق كارلو أنشيلوتي، والذي شهد أفضل فترات بيل في ريال مدريد عندما حقق الفريق لقب العاشرة وكأس ملك إسبانيا.

وعانى بيل من الكثير من المشاكل في السنوات الأخيرة سواء تحت قيادة زين الدين زيدان في ريال مدريد أو مع جوزيه مورينيو في توتنهام.

جدير بالذكر أن بيل كان قد انضم لصفوف ريال مدريد في 2013 ليكون خليفة كريستيانو رونالدو، لكن النجم الويلزي لم يصل لطموحات جماهير الملكي قط.

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