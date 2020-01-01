صدمة .. برشلونة مدين لنيمار بـ 60 مليون يورو

أزمات نيمار نجم باريس سان جيرمان مع برشلونة لا تنتهي أبدًا رغم استقالة بارتوميو

أكد فريق المحامين الخاص بالنجم البرازيلي نيمار أن لديه الحق في الحصول على مبلغ 60 مليون يورو من إدارة فريقه السابق برشلونة.

وكان نجم باريس سان جيرمان الحالي قد طالب إدارة الفريق الكتالوني بمكافئة الولاء في 2017 على الرغم من رحيله في صيف ذلك العام إلى نادي العاصمة الفرنسية.

ويعد هذا المبلغ الذي يطالب به نيمار وفريق المحامين الخاص به بمثابة حوافز مرتبطة بتجديد تعاقده مع النادي الكتالوني في وقت سابق.

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المبلغ الأولي الذي تم الاتفاق عليه وفقًا للعقد المبرم بين نيمار ونادي برشلونة لم يكن 60 مليون يورو، بل كان حوالي 43.5 مليون يورو.

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ولكن مع عدم تسديد برشلونة للمبلغ ودخول النجم البرازيلي في صراع قضائي من أجل الحصول على مستحقاته وصل المبلغ إلى 60 مليون يورو نظير عدم السداد في الموعد المحدد.

ومن جهة النادي الكتالوني الذي يعيش حالة من التخبط الإداري بعد استقالة رئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو ومجلسه بالكامل فلم يقم بأي رد على هذه المزاعم حتى الآن.

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يذكر أن نيمار كان مرتبطًا بمفاوضات للعودة إلى صفوف النادي الكتالوني من جديد ولكنها توقفت ولم تكلل بالنجاح لتستمر القضايا التي كادت تنتهي لو عاد إلى برشلونة.