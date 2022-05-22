صدمة بالهلال قبل الكلاسيكو الاتحاد

تلقى نادي الهلال صدمة قبل مباراة الفريق بالكلاسيكو أمام الاتحاد، وذلك بعد تأكد غياب لاعب، واحتمالية غياب الآخر في المواجهة المصيرية.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الفيحاء، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء غدٍ الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة.

وأعلن الهلال بشكل رسمي، عن غياب ناصر الدوسري لاعب الفريق الأزرق، عن مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد، ليتأكد عدم مشاركته في المباراة المهمة.

ناصر الدوسري لن يستطيع المشاركة في مباراة الكلاسيكو، بسبب وفاة جدته وانشغاله مع عائلته خلال الوقت الحالي، ولذلك تخلف عن التواجد مع بعثة الفريق التي غادرت إلى جدة اليوم الأحد.

وعلى الجانب الآخر، أثار سلمان الفرج لاعب وسط وقائد الفريق الأزرق، وذلك قبل مباراة الكلاسيكو بيوم، بسبب عدم مشاركته في تدريبات الفريق اليوم.

الفرج يعاني من الشعور بإجهاد، حيث تواجد في عيادة نادي الهلال، مما أثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة الاتحاد.

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ولكن سافر سلمان الفرج رفقة بعثة نادي الهلال المسافرة من العاصمة الرياض إلى مدينة جدة، لخوض مباراة الكلاسيكو بالدوري السعودي للمحترفين.