صدمة .. النيابة تأمر بإدانة برشلونة في قضية "مدفوعات نيجريرا"

هل يتعرض النادي الكتالوني لعقوبة تهدم مشروعه الحالي؟

صدمة قوية وجهتها النيابة العامة الإسبانية لبرشلونة، بعدما أدانت النادي بتهمة الفساد الرياضي بسبب المدفوعات التي تلقاها خوسيه ماريا إنريكي نجيريرا، نائب رئيس لجنة الحكام السابق.

انفجرت قنبلة في الأوساط الرياضية الإسبانية في الأسابيع الماضية، بعد الكشف عن حصول نجيريرا على أموال من نادي برشلونة عن طريق تمويل لشركته، أثناء تواجده في منصبه داخل الاتحاد الإسباني بين أعوام 2016 وحتى 2018.

وقالت صحيفة "El Pais" الإسبانية إن الإدانة ستشمل برشلونة وكذلك رئيسه السابق جوسيب بارتوميو، باعتباره الشخص الوحيد الذي تم التحقيق معه، على الرغم من وجود بعض المعلومات التي تؤكد أن برشلونة بدأ دفع هذه الأموال قبل فترة رئاسته.

وأشارت إلى أن الشكوى المقدمة من الحكم الإسباني إسترادا فيرنانديز طالب المدعين بإغلاق التحقيق السابق، والبدء في التحقيق بالقضية من جديد.

وتأتي هذه الأنباء لتثير المخاوف لدى النادي الكتالوني من إمكانية تعرضه لعقوبات صارمة، والتي قد تؤثر بشكل كبير على مشروع الرئيس الحالي جوان لابورتا الذي يحاول النهوض بالنادي في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها الفترة الأخيرة.