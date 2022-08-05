صدمة الموسم للاتحاد .. حمدالله سيغيب عن 15 مباراة من الدوري السعودي

القرارات صدرت بالفعل في قضية النصر ضد الاتحاد وحمدالله

عاقبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله بالإيقاف لمدة 4 أشهر بسبب مفاوضاته مع الاتحاد أثناء سريان عقده مع النصر.

وأشارت جميع المصادر وجُل الإعلاميين والصحفيين إلى أن حمدالله سيغيب لمدة 4 أشهر بدءًا من انطلاق الدوري السعودي في الـ25 من أغسطس القادم، مما يعني غيابه عن 8 مباريات أبرزها قمة الاتحاد ضد النصر، لكن القانوني أحمد الأمير ألقى قنبلة الموسم في وجه العميد بالكشف عن غياب الهداف المغربي لـ15 مباراة تقريبًا.

لماذا سيغيب حمدالله 15 مباراة وليس 8؟

الأمير وخلال تصريحاته في مساحة بُثت عبر تويتر بواسطة الصحفي عبد العزيز المريسل أكد أن فترة توقف النشاط الرياضي لا تدخل ضمن فترة الإيقاف الزمنية المقرة من لجنة الاحتراف، وذلك بناءً على المادة الـ35 من قوانين الاتحاد السعودي لكرة القدم.

المادة الـ35 الخاصة بالفترة الزمنية للإيقاف تنص على "لا تُحتسب فترة توقف النشاط الرياضي سواء كانت أثناء الموسم أو بين موسمين من ضمن الفترة الزمنية للإيقاف، وتُستكمل العقوبة في حال التوقف في الموسم الذي يليه".

الأمير أوضح أن إيقاف حمدالله سيبدأ في الـ25 من أغسطس الجاري وسيتوقف بتوقف الدوري السعودي عند الـ16 من أكتوبر القادم، وهو التوقف الخاص باستعداد المنتخب السعودي لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأضاف أن إيقاف حمدالله سيُستأنف مع استئناف الدوري السعودي في الـ15 من ديسمبر القادم ويستمر حتى انتهاء المدة المقررة.

حديث القانوني السعودي يعني أن حمدالله سيغيب عن 15 مباراة تقريبًا من الدوري السعودي، مما يعني أنه لن يستطيع اللعب طوال مرحلة الذهاب.

وأوضح الأمير أخيرًا أن انضمام حمدالله للمنتخب المغربي خلال مونديال قطر قد يُغير من تلك الحسابات، فيما أكد أن انتقال حمدالله لأي نادٍ آخر لن يجعله يتفادى الإيقاف بل ستنتقل العقوبة معه لفريقه الجديد.

ما هي قرارات اللجنة بخصوص عقوبة الاتحاد وحمد الله؟

اللجنة قررت إيقاف حمد الله لمدة أربعة أشهر، اعتبارًا من يوم إصدار القرار، مع تغريمه 300 ألف ريال.

فيما تقرر إيقاف حامد البلوي ستة أشهر، وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف مشعل السعيد؛ مدير الكرة بالنادي الجداوي، ثلاثة أشهر فقط.

أما الاتحاد فقررت اللجنة حرمانه من التعاقدات لفترة تسجيل واحدة فقط، اعتبارًا من الفترة التالية، أي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل، مع تغريمه 500 ألف ريال.

ومنحت لجنة الاحتراف الموقع عليهم غرامات مهلة 30 يومًا للسداد، اعتبارًا من تاريخ اكتساب القرارات للقطعية، مشيرة إلى أن جميع القرارات السابقة قابلة للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. "اقرأ التفاصيل"