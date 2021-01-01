صدمة الموسم .. بايرن ميونخ يفقد ليفاندوفسكي أمام باريس في دوري الأبطال

سيغيب عن مواجهتي الذهاب والإياب في دوري أبطال أوروبا

صدمة قوية تلقاها نادي بايرن ميونخ الألماني، بغياب مهاجمه روبرت ليفاندوفسكي عن الفريق لمدة 4 أسابيع.

بايرن يدخل في فترة هامة خلال هذا الموسم، عندما يلعب ضد لايبزيج في الدوري الألماني، قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا خلال شهر إبريل القادم.

المدرب هانز فليك أصبح في موقف لا يحسد عليه، بفقدان نجمه الأول خلال هذه المرحلة الحرجة.

ويأتي ذلك بعدما أعلن بايرن عن غياب اللاعب لفترة تصل إلى شهر، لمعاناته من مشكلة في أربطة الركبة تعرض لها خلال تأدية الواجب الدولي مع منتخب بولندا.

ويغيب بذلك صاحب الـ32 سنة عن مواجهة باريس الأولى في ذهاب دور الثمانية يوم 7 إبريل القادم، وكذلك في الإياب يوم 13 من نفس الشهر.

وهو ما يضع بايرن في ورطة، للتغلب على الفريق الفرنسي، الذي سيدخل هذه الموقعة بدافع الثأر من خسارته في نهائي النسخة الماضية لدوري الأبطال.

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يذكر أن ليفاندوفسكي نجح في تسجيل 42 هدفًأ في 36 مباراة لعبها بقميص بايرن ميونخ في كل البطولات هذا الموسم.