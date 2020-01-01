صدمة أم فائدة؟ تأكد غياب لوك شاو عن مانشستر يونايتد لمدة طويلة للإصابة

قائمة طويلة من المصابين..

أعلن مانشستر يونايتد بصورة رسمية عن استبعاد ظهيره الأيسر لوك شاو لمدة طويلة بسبب إصابته في أوتار الركبة.

شاو تم استبداله في مباراة إيفرتون الأخيرة بعدما أُصيب في الدقيقة 69، وبعدما قدم مباراة جيدة على غير المعتاد منه في الآونة الأخيرة.

لكن يبدو أن الأمور تعاند أولي جونار سولشاير، فبحسب النادي، سيبتعد لوك شاو على الأقل لمدة أربعة أسابيع من أجل التعافي.

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في الوقت نفسه، فإن اليونايتد سيسترد صفقته الجديدة أليكس تيليس بعد التوقف الدولي في أعقاب شفائه من فيروس كورونا الذي جعله يغيب الفترة الماضية، ليخلف شاو في الجبهة اليسرى.

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من جهة أخرى لا يزال يونايتد يراقب عن كثب حالة ماركوس راشفورد مع منتخب إنجلترا خوفًا من تفاقم إصابته، والأمر نفسه مع فيكتور لينلدوف.

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وكان سولشاير قد شن هجومًا ضاريًا على رابطة البريميرليج معتبرًا أنها سبب إصابة شاو ولاعبيه بسبب ضغط المباريات الضخم وناعتًا جدول المباريات بـ"الفوضى المطلقة".

النرويجي قال "لقد أسسوا الفشل للاعبيني، أصيب شاو لأننا لعبنا العديد من المباريات هذا الموسم، كُنّا في تركيا يوم الأربعاء وعدنا في الرابعة صباحًا يوم الخميس ونلعب السبت 12 ونصف ظهرًا".

في كل الأحوال، لا يُعرف إن كان غياب شاو سيكون مضرًا إلى هذا الحد للمانيو أم مفيدًا بالنظر إلى افتقاده للمهارات اللازمة وتعرضه لانتقادات حادة منذ وصوله إلى أولد ترافورد.

يذكر أن يونايتد سوف يلتقي مع وست بروميتش ألبيون بعد التوقف الدولي في أولد ترافورد، ويسعى للاستمرار في الانتصارات المحلية بعد الفوز الجولة الماضية على إيفرتون بثلاثية لهدف.