صدق أو لا تُصدق .. سبب غريب يمنع الأهلي من إقالة هاسي

يعيش الأهلي موسمًا صعبًا جدًا في الدوري السعودي، حيث لم يحصد الفريق سوى 20 نقطة من مبارياته الـ18 ليتواجد في المركز التاسع من جدول الترتيب وقد فقد كل فرصه في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

هذا الأمر دفع العديد من الجماهير والإعلاميين والنقاد الرياضيين للمطالبة بإقالة المدرب بيسنيك هاسي الذي يعيش موسمه الأول مع الفريق، لكن الإدارة برئاسة ماجد النفيعي لم تطرده حتى الآن.

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الإعلامي وليد الفراج وخلال برنامجه "أكشن مع وليد" كشف عن السبب الغريب الذي يمنع الأهلي من إقالة هاسي، وهو تمسك اللاعبين به وإصرارهم على استمراره معهم لثقتهم بأنه المدرب الأفضل للفريق في تلك المرحلة.

إذ قال "خلاصة بحثنا في أمر الأهلي ومدربه أن اللاعبين يُطالبون الإدارة بإبقاء هاسي في منصبه، مشكلة المطالبين بإقالته لم تعد فقط مع الرئيس ماجد النفيعي والمدير التنفيذي موسى المحياني، بل كذلك مع اللاعبين الذين يعتقدون أنه المدرب المناسب لهم في المرحلة الحالية".

أضاف "الإدارة درست الموضوع ورأت أن التعاقد مع مدرب جديد ربما لا يكون الحل ويتسبب بمشاكل أخرى".

يُذكر أن المدرب الألباني سبق أن حظي بتجربة جيدة جدًا مع الرائد قبل التعاقد مع الأهلي الصيف الماضي، وقد رحب الأغلب بخيار الإدارة الأهلاوية العمل معه.

ويرى العديد من المحللين أن هاسي لا يتحمل كامل المسؤولية عن أداء ونتائج الفريق الجداوي السيئة، بل جودة اللاعبين خاصة في الدفاع والهجوم تتحمل الجزء الأكبر.