صدق أو لا تصدق .. جولتان للنهاية و5 أندية فقط ضمنت البقاء في الدوري السعودي

إثارة كبيرة في صراع النجاة من الهبوط في الدوري السعودي

لم يتبق سوى جولتين على نهاية الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ورغم ذلك لم تضمن البقاء وعدم الهبوط لدوري الدرجة الأولى سوى 5 أندية منها الهلال والاتحاد المتنافسان على اللقب.

الأندية الخمسة التي ضمنت البقاء في الدوري السعودي للموسم القادم هي الهلال والاتحاد والنصر والشباب وضمك، فيما ضمن الحزم على الجانب الآخ الهبوط إلى دوري بلو بعد تجمد رصيده عند 17 نقطة.

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وبخلاف تلك الأندية الستة، تتصارع 10 أندية خلال الـ180 دقيقة الأخيرة في عُمر الدوري السعودي على البقاء، إذ يمتلك الباطن المتواجد في المركز الـ15 29 نقطة ويُمكنه حال حقق الفوز في المباراتين القادمتين التقدم للنقطة الـ36، فيما يمتلك الفتح صاحب المركز السادس 35 نقطة وحال خسر مباراتيه ولم تخدمه نتائج المنافسين قد يجد نفسه في دوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

ويعيش الأهلي وضعًا صعبًا بين تلك الأندية العشرة، إذ يمتلك 31 نقطة ولا يفصله عن منطقة الهبوط إلا نقطة واحدة، وتنتظره مباراة مصيرية حاسمة أمام الرائد في الجولة القادمة، إذ الخاسر منهما سيقترب كثيرًا من كابوس الهبوط، فيما سيلعب ضد الشباب في ختام الموسم.

الرائد يتواجد في المركز الـ14 ومن ثم الفيصلي قبله والثنائي يمتلك 30 نقطة، ثم الأهلي والاتفاق بـ31 نقطة، ويمتلك التعاون 32 نقطة، وتتواجد أندية الطائي والفيحاء وأبها في المراكز من السادس حتى الثامن برصيد 34 نقطة لكل منهما ومن ثم الفتح بنقاطه الـ35.

عمليًا يُمكن القول أن الفتح والطائي وأبها والفيحاء والتعاون ضمنوا البقاء في دوري المحترفين، فيما يحتدم الصراع بين الأهلي والاتفاق والرائد والفيصلي على نجاة فريقين فقط منهما واستمراره مع الكبار.

يُشار إلى أن الدوري السعودي سيتوقف لمدة أسبوعين تقريبًا بسبب أيام فيفا وانشغال المنتخب السعودي بالإعداد لنهائيات كأس العالم، حيث سيلعب وديًا ضد كولومبيا وفنزويلا.