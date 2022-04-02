صدق أو لا تصدق .. بايرن ميونخ انتصر على فرايبورج بـ 12 لاعبًا!

في حادثة غريبة، لعب فريق بايرن ميونخ الألماني ب 12 لاعبًا على أرض الملعب في مواجهة نادي فرايبورج اليوم.

وكان الفريق البافاري قد استطاع الفوز على فرايبورج بنتيجة (4-1) ليؤكد صدارته على جدول ترتيب الدوري في الجولة ال 28 من البطولة.

وشهدت المباراة سوء فهم كان ليؤدي إلى مشكلة أعمق بكثير مما حدث لولا وجود ملاحظة من مدافع فرايبورج الألماني أنقذت الموقف.

ماذا حدث؟

في الدقيقة ال 85 قرر مدرب بايرن ميونيخ جوليان ناجيلسمان إخراج لاعب الوسط توليسو وإدخال مدافعه نيكلاس زوله.

ولكن ما حدث أن الحكم الرابع رفع لوحة التبديل الإلكترونية مشيرًا بدخول زوله وإخراج اللاعب رقم 29 بدلًا من 24 وهو رقم توليسو.

ولذلك لم يخرج أحد من الملعب لأنه لا يوجد لاعب يحمل الرقم 29، ودخل زوله إلى المباراة وشارك البايرن لعدة ثواني ب 12 لاعبًا.

ما سبب الخطأ؟

وفقًا لمدرب بايرن ميونيخ جوليان ناجيلسمان، كان اللوم يقع على الخطأ من لوحات التبديل الإلكترونية، حيث أنها أعلنت عن خروج لاعب يحمل رقم غير موجود بالفريق.

وقال جوليان: "كان موقفًا غامضًا، حيث أن توليسو يعاني من مشاكل في المعدة وركض إلى غرفة تبديل الملابس".

وواصل: "لم يكن كومان يعلم أنه يتعين عليه الذهاب أيضًا وظل في الملعب لمدة ثماني إلى تسع ثوانٍ".

فيما تحدث نيكو شلوتربيك مدافع فرايبورج لشبكة سكاي بعد المباراة حيث أوضح: "نيكلاس زوليه دخل الملعب ولاحظت أنه لم يخرج أحد".

وأردف: "ثم بدأت المباراة من جديد، قمت بعد اللاعبين أولاً ثم أبلغت الحكم، إذا لم أفعل هذا، أعتقد أنه لم يكن سيلاحظ ذلك".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يستعد لمواجهة نادي فياريال الإسباني الأربعاء القادم في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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