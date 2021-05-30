صدق أو لا تصدق .. ناصر الخليفي منح تشيلسي دوري أبطال أوروبا بواسطة "حذاء توخيل"

كوميديا لا تصدق..

كشف المدير الفني لنادي تشيلسي توماس توخيل عن موقف طريف لرئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي معه بعد تتويج البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا مساء أمس السبت.

وحقق تشيلسي لقب دوري أبطال أوروبا بالفوز في المباراة النهائية على مانشستر سيتي بهدف مقابل لا شيء، ليتوّج باللقب الأوروبي الأغلى للمرة الثانية في تاريخه.

وفي تصريحات كوميدية وبها كثير من سخرية القدر، قال توماس توخيل لشبكة قنوات بي إن سبورتس إن كلمة السر ربما كانت في حذاء منحه إياه ناصر الخليفي.

وقال"حصلت على هذا الحذاء كهدية من رئيس باريس سان جيرمان العام الماضي، ووعدت طاقمي التدريبي في العام الماضي أنني سأرتديه حين نصل للمباراة النهائية".

وأضاف: "لكنني نسيت وخسرنا المباراة النهائية أمام بايرن ميونخ وتذكرت بعدها أنني لم أقم بارتدائه، لذلك قمت بارتدائه اليوم بعدها بعام".

ربما كان ذلك الحذاء يحمل كلمة السر من وجهة نظر توماس توخيل وجعله يحقق اللقب الأغلى والأول له بعد سنوات طويلة لم يحقق فيها أي لقب أوروبي.

ولكن ماذا عن ناصر الخليفي؟ إذا كانت كلمة السر التي منحها لتوخيل قد منحت المدرب الألماني لقبًا أوروبيًا مع تشيلسي، فماذا عن ما حدث لباريس سان جيرمان؟

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يذكر ان توماس توخيل قد رحل عن باريس سان جيرمان منتصف هذا الموسم بعد خلاف بينه وبين إدارة النادي الفرنسي وتحديدًا المدير الرياضي ليوناردو.