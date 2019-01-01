صدق أو لا تُصدق .. ميسي خاض لقاء سيلتا فيجو "مصابًا"!

ماذا كان سيفعل لو لم يكن مصابًا؟

فجرت إحدى الصحف الكتالونية مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ليونيل ميسي قبل بدء مباراة السبت الماضي أمام سيلتا فيجو في ختام الجولة الثالثة عشر لليجا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" نقلاً عن قناة "موفي ستار"، فإن البرغوث عانى من إصابة طفيفة على مستوى الفخذ أثناء قيامه بعملية الإحماء قبل ضربة بداية المباراة التي حسمها البلو جرانا برباعية مقابل هدف.

وأشار التقرير إلى أن الإعادة التلفزيونية، رصدت ليو وهو يضع يده على مكان إصابته في الفخذ أكثر من مرة طوال المباراة، مع ذلك لم تعيقه على ممارسة هوايته المفضلة، بدك شباك الضيوف ثلاث مرات بالهاتريك رقم 34 بالنسبة له على مستوى الليجا.

ولفت المصدر إلى أن الإصابة لم تعيقه على استكمال المباراة حتى الدقيقة 90، ولم تؤثر حتى على لمساته السحرية، التي قادت البرسا للعودة إلى صدارة الدوري الإسباني مرة أخرى.

ولم يعلن النادي الكتالوني أي شيء بخصوص هذه الإصابة، بل بعد المباراة طار إلى بلاده للانضمام إلى معسكر المنتخب الأرجنتيني، حيث سيواجه البرازيل وأوروجواي وديًا على الأراضي السعودية في أسبوع الفيفا الحالي.

وعانى صاحب الـ32 عامًا الأمرين مع الإصابة في بداية الموسم، ما تسبب في غيابه عن بعض المباريات، مع ذلك عاد كعادته أقوى من أي وقت مضى، وبعد الهاتريك الأخير، أصبح على بعد هدف واحد من متصدر هدافي الدوري الإسباني كريم بنزيما.

الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة الليجا برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، ويتبعهما أتلتيكو مدريد في المرتبة الثالثة بـ24 نقطة.