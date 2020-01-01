صدق أو لا تُصدق.. لون بشرة أونانا أعاق انتقاله للدوري الإيطالي

واقعة صادمة يكشف عنها حارس برشلونة السابق للمرة الأولى

اعترف حارس مرمى أياكس أمستردام أندريه أونانا، أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوف أحد أندية الدوري الإيطالي، إلا أن لون بشرته حال دون إتمام الصفقة.

ولم يفصح ابن أكاديمية لا ماسيا عن اسم النادي الإيطالي، مكتفيًا بالإشارة إلى أن تاريخ القصة يرجع لحوالي ثلاث سنوات، حين قاد عملاق الأراضي المنخفضة للوصول لنهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد.

وقال لصحيفة " "NCRالهولندية "المفاوضات كانت تسير على ما يرام"، مؤكدًا أنه تلقى كذلك مكالمة هاتفية من المدير التنفيذي لذاك النادي، لتأكيد جدية الإدارة في التوقيع معه.

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وأضافوا "قالوا (النادي الإيطالي) إن أونانا حارس رائع، لكن لسوء الحظ لا يمكننا التوقيع معه. حارس أسود وسيجلب لنا الكثير من المشاكل مع جماهيرنا".

وتابع "بالطبع هذه الكلمات أضرت بي، لكن لأكون أمينًا، كنت سعيدًا بذلك لأنني كنت سأعاني إذا ظنوا أن التعاقد سيضر بهم".

وعن معاناته المستمرة مع ظاهرة العنصرية المتفشية حتى في هولندا، قال "لا يمكنني تغيير الوضع. ولا أجد سببًا للقلق. إذ أنني أسود وأفريقي وفخور بذلك، وإذا كان هناك شخص ما لا يحبني بسبب بشرتي السوداء، فلا توجد مشكلة لأنني لا أهتم".

وكان الاتحاد الهولندي قد أعلن في بداية فبراير عن حزمة من القرارات والإجراءات لمكافحة العنصرية التي تزايدت في مدرجات مباريات دوري الإيرديفيسي.