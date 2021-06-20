صدق أو لا تصدق .. النصر حقق بطولتين في يوم واحد بنفس اللاعبين

واقعة غريبة جدًا

سخر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز من بطولات نادي النصر، وذلك بالتزامن مع قرار اتحاد الكرة السعودي بتوثيق البطولات خلال الفترة المقبلة.

حالة من الجدل تسيطر على الشارع الرياضي السعودي حاليًا، بشأن عدد بطولات الهلال والنصر وباقي الأندية السعودية، حيث هناك خلاف كبير حول أكثر فريق تتويجًا ببطولة الدوري والبطولات الأخرى.

ونشر الجماز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يسخر فيها من رصد نادي النصر لبطولتين تحققا في يوم واحد، بنفس تشكيل الفريق والمدرب.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "أتحدى أي فريق في العالم يحقق هذا المنجز!، بطولتين في يوم واحد، وبتشكيلة واحدة ومدرب واحد، ما سواها إلا النصر".

وأرفق مع التغريدة صورتين لبطولتين حققهما النصر على حساب الهلال، وهما البطولتين العاشرة والحادية عشر في تاريخ العالمي.

البطولة الأولى كانت بطولة الدوري العام لموسم 1392 هـ، بعد الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف، بتشكيل مكون من "جوهر مرزوق وعيد الصغير وعبد الرحمن القباع وسعود العفتان وناصر الجوهر وسعد الجوهر وخالد التركي ويعقوب مرسال وأحمد أحمد الدنيني وحسن أبو عيد ومحمد سعد العبدلي".

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والبطولة الثانية كانت كانت بطولة الشرقية لموسم 1392 هـ، على حساب الهلال أيضًا بنفس النتيجة، وبنفس التاريخ 27 ديسمبر عام 1972 ميلاديًا.