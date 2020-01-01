صدقي: سعيد بأداء لاعبي سموحة.. والـ"فار" ساعد الأهلي

الأهلي وسموحة يتعادلان إيجابيًا في الدوري المصري الممتاز

تحدث حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، عن التعادل مع الأهلي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفقد أول نقطتين في الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي بالتعادل أمام سموحة في اللقاء الذي أقيم في استاد القاهرة الدولي.

وأكد حمادة صدقي خلال تصريحات عقب اللقاء أن التعادل نتيجة عادلة بين الفريقين حيث قدما مستوى أكثر من ممتاز خلال المباراة.

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وقال صدقي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "التعادل نتيجة عادلة بيننا وسعيد بما قدمه لاعبي سموحة أمام الأهلي".

وأضاف المدير الفني لسموحة السكندري: "افتقدنا الكثير من العناصر الأساسية للفريق ولكن البديل قدم مستوى جيد للغاية في المباراة".

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وتابع صدقي تصريحاته قائلًا: "تقنية الفار أمر مميز، واليوم ساعد الأهلي في التعادل ومن المحتمل أن يساعدني في مباراة أخرى".

سموحة تقدم بهدف رائع في شباك الأهلي عن طريق ديوب قبل أن يتعادل الأهلي من ركلة جزاء في أخر دقائق اللقاء عن طريق عمرو السولية.