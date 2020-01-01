صدام سعودي خالص في ربع نهائي دوري أبطال آسيا
أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرعة دور ربع نهائي لمنطقة الغرب، ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد تحديد المتأهلين رسميًا من دور الـ16 بالبطولة القارية.
وتأهلت أندية النصر والأهلي من السعودية، وباختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني، إلى دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، بينما ودع التعاون السعودي وشباب الأهلي دبي الإماراتي والسد القطري واستقلال طهران الإيراني البطولة.
عاجل | قرعة ربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا "منطقة الغرب" :— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 28, 2020
ــــ 🇸🇦 النصر ضد الأهلي 🇸🇦
ــــ 🇮🇷 بيرسبوليس ضد باختاكور 🇺🇿
وأسفرت القرعة عن مواجهة سعودية خالصة، ستكون بين النصر والأهلي، وذلك على خطف البطاقة الأولى إلى نصف نهائي البطولة القارية.
كما أسفرت القرعة عن لقاء سيجمع بين باختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني، لحجز البطاقة الثانية في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.
مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 😉— موقع جول السعودي (@GoalSA) September 28, 2020
انتظروا مواجهة نارية بين #النصر و #الأهلي 🔥#قرعة_دوري_أبطال_آسيا #النصر_الأهلي pic.twitter.com/Ko0Jr8uQwF
ومن المقرر أن تقام مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا، يوم الأربعاء المقبل، والموافق 30 سبتمبر الجاري، حيث ستقام مباراتي نصف النهائي يوم 4 أكتوبر القادم.
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واكتملت الفرق المتأهلة إلى دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوز بيرسبوليس الإيراني على السد القطري، والنصر على التعاون مساء أمس الأحد.