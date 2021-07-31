صداع يوفيتش في ريال مدريد.. زيادة في الوزن وفرصة أخيرة من أنشيلوتي

كيف ستكون نهاية هذا المسلسل؟

سلطت الصحف الإسبانية الضوء على وضع لوكا يوفيتش الحالي في ريال مدريد باعتباره "صداع" في رأس إدارة فلورنتينو بيريز والمدرب كارلو أنشيلوتي.

وعاد يوفيتش من إعارته الستة أشهر الماضية إلى آينتراخت فرانكفورت، والأمل بات يحدوه ليستمر في سانتياجو برنابيو بعد رحيل زين الدين زيدان وقدوم كارلو أنشيلوتي.

وفي تصريحات مثيرة للجدل له، أكد الصربي أنه "لم يصل إلى ريال مدريد بالصدفة" وأشار إلى أنه تعرض للظلم بعد مشكارته كثيرًا مع المدرب السابق زيدان.

الحقيقة أن وضع يوفيتش قبل انطلاق الموسم الجديد لا يزال محيرًا، ولا يمكن الجزم بأنه سيبقى أو سيرحل عن ريال مدريد.

ما هو وضع يوفيتش الحالي في ريال مدريد؟

صحيفة "آس" أفندت في تقرير لها وضعية يوفيتش بدقة، إذ كشفت أن اللاعب جعل مدربه أنشيلوتي والإدارة في خيبة أمل خلال المعسكر الإعدادي للموسم الجديد.

السبب في ذلك يرجع إلى عودته من الإجازة بوزن زائد، إلى جانب الأداء السيئ الذي ظهر به في أولى مباريات الميرينجي الودية أمام رينجرز الاسكتلندي.

الأمور غير مبشرة على الإطلاق رغم كل ما قيل أن يوفيتش سيسعى لتغيير الصورة المأخوذة عنه في ريال مدريد والتي أرجعها إلى فقدان الثقة من المدرب زيدان.

هل يبقى يوفيتش في ريال مدريد الموسم المقبل؟

من جهة أخرى، يواجه ريال مدريد أزمة حقيقية في مركز المهاجم الصريح بعد إصابة كريم بنزيما بفيروس كورونا وتعرض ماريانو دياز لإصابة عضلية.

على هذا الأساس، القرار من أنشيلوتي وريال مدريد هو منح يوفيتش فرصة أخرى لإثبات نفسه خلال المباراة الودية المقبلة أمام ميلان، ثم افتتاح الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس.

أنشيلوتي كان من معجبي يوفيتش حتى أنه حاول ضمه إلى نابولي، وقرر أن يمنحه الثقة للمرة الأخيرة قبل أن يفصل في قرار رحيله أو استمراره نهائيًا.

سوق الانتقالات الصيفية ممتد حتى 31 أغسطس، أي بعد انطلاق الدوري الإسباني بأسبوعين، وستكون الفرصة بهذه الطريقة كاملة ليوفيتش لإثبات نفسه أو المواصلة بنفس منواله المخيب للآمال.

ماذا تريد إدارة ريال مدريد من يوفيتش؟

جزء من أزمة يوفيتش في ريال مدريد حاليًا هو ضعف المقابل المادي المتوقع أن يجنيه النادي الإسباني من بيعه بعد الموسمين المخيبين للآمال له في العاصمة مدريد.

بيريز دفع لفرانكفورت 60 مليون يورو للتوقيع مع يوفيتش في 2019، والمحصلة فقط إحرازه لهدفين، وبيعه حاليًا على الأرجح لن يُدخل للخزائن المدريدية ما يزيد عن 20 مليون يورو.

في كل الأحوال ريال مدريد يريد توفير راتب يوفيتش الضخم نسبيًا (5 ملايين يورو سنويًا) ولا يمانع بيعه، حاله كحال جميع اللاعبين الموجودين في قائمة أنشيلوتي هذا الموسم.

ببيع يوفيتش إن حدث، يمكن لإدارة الريال أن توفر الأموال للحلم الأكبر وهو التعاقد مع كيليان مبابي سواءً هذا الصيف أو في العام المقبل بنهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

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