صداع في برشلونة بسبب الانتقالات .. رفض لبايرن ميونخ ومحادثات إنجليزية

سوق الانتقالات يبدأ بنشاط كبير في برشلونة ما بين الراحلين والقادمين.

كشفت تقارير صحفية إسبانية مختلفة اليوم عن وجود حالة كبيرة من النشاط داخل أروقة نادي برشلونة بسبب سوق الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي يسعى لحسم موقف الراحلين عن صفوفه قبل أن يبدأ في التفاوض من أجل ضم أي لاعب.

وأرجعت الصحيفة ذلك للموقف المالي للفريق الكتالوني، حيث يريد التخلص من عدة أسماء على رأسها فيليبي كوتينيو ورافينيا ألكانتارا ومارتن برايثوايت وغيرهم.

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وبحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" فبرايثوايت مطلوب في الدوري الإنجليزي عن طريق نادي وست هام، ورصد الفريق حوالي 20 مليون يورو لضمه.

كما يسعى نادي أتالانتا لضم اللاعب المنضم حديثًا فرانشيسكو ترينكاو في صورة إعارة، لكن النادي الكتالوني قد لا يفرط فيه إلا لو تأكد من عدم وجود فرصة له بالموسم الجديد.

وسعى نادي بايرن ميونخ للحصول على خدمات بيدري رودريجيز، لكن كارل هاينز رومينيجه رئيس الفريق البافاري حصل على الرفض القاطع من قبل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة.

جدير بالذكر أن برشلونة يسعى لدعم الدفاع والهجوم في الصيف بشكل أساسي، حيث يريد الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز من صفوف إنتر وإريك جارسيا من مانشستر سيتي.