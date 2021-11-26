صداع جديد في رأس تشافي.. ماذا يفعل برشلونة مع يوسف دمير؟

يُثير يوسف دمير معضلة حقيقية داخل برشلونة في الفترة الأخيرة، بعدما وصل إلى المباراة الثامنة الرسمية له بقميص الفريق الأول هذا الموسم بالمشاركة أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

ووقع برشلونة مع دمير على سبيل الإعارة من رابيد فيينا في الصيف الماضي نظير 500 ألف يورو، مع وجود بند أحقية شراء بقيمة 10 ملايين يورو.

هذا البند من شأنه أن يتحول إلى "إلزامي" في حالة أن شارك دمير بعشر مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة، وهو الأمر الذي بات وشيكًا للغاية.

لم يحسم مسؤولو النادي الكتالوني حتى الآن رأيهم بخصوص دمير وشراء عقده بالكامل أم لا، والوضع الراهن يثير صداعًا جديدًا في رأس تشافي هيرنانديز.

بات على تشافي حاليًا أن يُبعد دمير البالغ من العمر 18 عامًا عن المشاركة في المباريات بالفترة المقبلة حتى ولو كبديل، وإلا فسيحمل خزائن النادي أموالًا إضافية في ظل أزمة حالكة في كامب نو.

خلاف بين تشافي وإدارة برشلونة حول الصفقة الأهم في يناير

الأداء المتذبذب الذي ظهر به دمير مع الفريق الأول وشعور النادي بحاجته إلى تجربة أكبر يجعل الإدارة تفكر في أن تعيده إلى فريقه النمساوي بنهاية عقده، وبالتالي يفرض ذلك على تشافي عدم إشراكه مجددًا إلا مرة واحدة.

تشافي نفسه لم يتخذ القرار النهائي، وفي ظل هذه الحالة، الأفضل ألا يشارك لعدم تغريم النادي أموالًا إضافية، والتعاقد مع لاعب آخر بهذه العشرة ملايين يورو في الصيف المقبل يمكن الاستفادة منه بصورة أكبر.

يبقى القرار النهائي في يد مدرب السد القطري السابق، والذي يميل دومًا إلى الاعتماد على الشباب، مما يُزيد من حظوظ دمير في البقاء في كتالونيا.

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة دمير في مباراة بنفيكا كانت الأولى له مع الفريق الأول منذ 23 سبتمبر الماضي.