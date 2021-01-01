صداع بيل يظهر من جديد في ريال مدريد

الراتب ليس المشكلة الوحيدة

أزمة جديدة يواجهها نادي ريال مدريد الإسباني، بسبب الجناح الويلزي جاريث بيل المعار إلى صفوف نظيره الإنجليزي توتنهام.

بيل انضم إلى الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، طمحًا في اكتشاف نفسه من جديد، بعد خروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان.

الأمور تسير بطريقة كارثية في الوقت الحالي، نظرًا لهبوط مستوى اللاعب بشكل ملحوظ، وعدم اعتماد المدرب جوزيه مورينيو عليه بصفة أساسية.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن الوضع الحالي تسبب في حالة قلق لدى ريال، حيث من المقرر عودة اللاعب مرة أخرى لصفوفه في 30 يونيو المقبل.

ويأتي ذلك لصعوبة فرصة قيام توتنهام بشراء اللاعب بشكل نهائي، بسبب راتبه المرتفع وعدم تقديمه أي شيء يجعل النادي يتمسك بخدماته.

وهو ما يضع ريال في ورطة حقيقية، نظرًا لعدم ترحيب بيل بتقديم أي تسهيلات، مقابل فسخ عقده الذي ينتهي في يونيو 2022.

راتب بيل يصل إلى 34 مليون يورو سنويًا، ولكنه لا يمثل الأزمة الوحيدة، هناك مشكلة أخرى تكمن في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل بيل ضمن اللاعبين من خارج الاتحاد أيضًا.

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ومن المقرر أن تضع هذه المشكلة المزيد من الضغوط أمام ريال من أجل تهيئة تشكيل الفريق لموسم 2021/2022، نظرًا لوجود العديد من اللاعبين الأجانب بالفريق.

يذكر أن صاحب الـ31 سنة ظهر في 15 مباراة فقط مع توتنهام هذا الموسم بكل البطولات، ونجح في تسجيل 4 أهداف.