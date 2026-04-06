يعتقد مارتن ويفيلز من صحيفة «ألجمين داغبلاد» أن مارتن دي رون سيعود إلى تشكيلة المنتخب الهولندي. ووفقًا له، أصبح هذا اللاعب المخضرم في خط الأفق الآن بعد أن فاتت فرصة المشاركة في كأس العالم على جيردي شوتن.

وقد عاش شوتن السيناريو المرعب الأقصى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية. فخلال مباراة الدوري الهولندي ضد نادي أوتريخت، سقط قائد فريق PSV على الأرض وهو يعاني من ألم شديد.

وقد تم نقله على نقالة، وأظهر الفحص الطبي أن شوتن قد أصيب بتمزق في الرباط الصليبي. وبالتالي، سيغيب عن الملاعب لمدة تسعة أشهر على الأقل، وسيغيب بالتأكيد عن كأس العالم.

ويفيلز يتوقع أن يملأ المدرب رونالد كومان الفراغ بضم دي رون. لاعب الوسط البالغ من العمر 35 عاماً، وهو أيضاً قائد أتالانتا، غالباً ما يلعب في نفس المركز.

"مأساة جيردي شوتن تعيد مارتن دي رون إلى تشكيلة هولندا في كأس العالم، انتظروا وشاهدوا"، هذا ما جاء في عنوان صحيفة AD. "إنه لاعب يعرف هذا المركز جيدًا، حتى من خلال مشاركاته في العديد من البطولات النهائية. إنه شخص كان جنديًا موثوقًا به في 42 مباراة دولية."

"كومان يعرف فان دي رون: إنه لائق بدنيًا، ويعرف المجموعة، ويعرف الضغط، ويعرف ديناميكية كأس العالم. وسيكون موجودًا أيضًا للمجموعة كلاعب بديل. وقد ورد اسمه بالفعل في الأسابيع الماضية في اجتماعات الطاقم الفنية المنتظمة للمنتخب الهولندي"، كما يقول ويفيلز.

يستشهد الصحفي في مقاله بتصريحات سابقة لكويمان. "لا يزال مارتن دي رون يخطر ببالي من حين لآخر"، اعترف المدرب في الفترة التي سبقت آخر مباريات المنتخب الهولندي الودية.