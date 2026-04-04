سياسة التعاقدات في نادي أياكس تعاني من فشل هيكلي، هكذا يرى يوهان إينان في تحليل مفصل نشرته صحيفة «ألجمين داغبلاد». وقد توصل إلى هذا الاستنتاج من حقيقة مؤلمة: فمن بين أربعة لاعبين كبار تم التعاقد معهم الصيف الماضي، لم يبدأ أي منهم في التشكيلة الأساسية في الجولة الأخيرة ضد فينورد (1-1).

وهو يشير بذلك إلى أوسكار غلوخ وكاسبر دولبرغ وكو إيتاكورا وراؤول مورو. وقد غادر الأخير بالفعل إلى أوساسونا في الشتاء الماضي. ووفقاً لإينان، هناك عدة تفسيرات لفشل سياسة الانتقالات في أياكس.

الأول هو تعيين مديرين عديمي الخبرة. "أياكس سلم زمام الأمور إلى مرشحين لم يسبق لهم تكوين تشكيلة متوازنة بقيمة مئات الملايين"، ويشير إينان هنا إلى كلاس-يان هونتيلار وجيري هامسترا وسفين ميسلينتات وأليكس كروس.

في المجموع، تم جلب أربعين لاعباً إلى أمستردام تحت قيادتهم، يمكن وصف واحد منهم فعلاً بأنه "صفقة رابحة": جوردان هندرسون. ومن المفارقات أن هذه الصفقة جاءت من بنات أفكار كيلفين دي لانغ، الذي تولى مهام المدير الفني مؤقتاً بعد رحيل ميسلينتات وغياب هونتيلار.

كما كان الاضطراب الإداري أحد أسباب فشل السياسة. "أدى الافتقار إلى الرؤية والهيكل والقيادة والرقابة إلى زيادة احتمالية ظهور تصرفات فردية. وبسبب التغييرات الكثيرة في القلب الفني، لم تكن هناك أبدًا خطوط واضحة في سياسة التعاقدات. لم يكن لدى النادي مخططًا في شكل خطة سياسة فنية، مع أسلوب لعب مفصل وملفات تعريف محددة."

"ما يذكره المعنيون أيضًا كعامل مهم لفشل سياسة التعاقدات هو المال. في العامين الأولين، كان بإمكان أياكس إنفاقه بسخاء، وفي السنوات الأخيرة، كان عليه أن يضيق الخناق"، تواصل صحيفة AD، التي ترى في النهاية أن دور مدربي أياكس كان عاملاً مهمًا في الانهيار.

"في أياكس، اشتكى ستاين من سياسة التعاقدات الفردية التي اتبعها ميسلينتات، ولم يكن فاريولي راضياً دائماً عن التعاقدات التي أبرمها كروس وبيوكر. لكن ما أثبتته كل تلك السنوات هو أن المدرب الذي يقيّم التشكيلة بشكل صحيح يمكنه الحد من عدد الصفقات الفاشلة. ففي عهد فاريولي، لم تفشل أي من التعاقدات الأخيرة."

"إدفاردسن، الذي بالكاد يلعب الآن، كان مجديًا. كان ويغهورست وكلاسن لاعبين مميزين، في حين أن جوزيب سوتالو وأنتون غايي، اللذين كانا فاشلين تحت قيادة ستاين، بدا فجأة وكأنهما صفقات ناجحة. في الصيف الماضي، استقطب أياكس بصعوبة أربعة لاعبين تجاوزت قيمة كل منهم 10 ملايين يورو. لم يتمكن ثلاثة مدربين من تفعيلهم، جزئياً بسبب الإصابات. هل لدى أياكس قسم استكشاف لاعبين؟ تم استشارة هذا القسم بشأن لاعب أكثر من لاعب آخر."