صحيفة مغربية: سبب واحد وراء عدم انتقال جيبور إلى الزمالك

بعد عرضه على الزمالك، جيبور لن يستطيع الانضمام للقلعة البيضاء

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت مصادر صحفية مغربية، على أن هناك سببًا واحدًا، وراء عدم انتقال المهاجم الليبيري ويليام جيبور إلى صفوف الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الزمالك يبحث عن ضم مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل تدعيم صفوف الفريق، الذي ينافس على كأس الكونفدرالية الإفريقية والدوري المصري.

صحيفة "المنتخب" المغربية أكدت على أن أحد وكلاء اللاعبين قام باقتراح اسم جيبور على الزمالك للتعاقد معه، لتعويض المغربي حميد أحداد، الذي اقترب جدًا من الرحيل.

🎙️رئيس مالاتياسبور: وصلتنا عروض من خارج تركيا لبوطيب، وقد يكون من الصعب الحفاظ عليه، يجب أن ننظر بعين الاعتبار لمصالح النادي واللاعب. pic.twitter.com/SsRml8eiH5 — جول مصر (@goaleg) December 30, 2018

وفي نفس الوقت، اقترب جيبور من الرحيل عن الوداد المغربي، في ظل عدم قناعة التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني للفريق، بمستوى اللاعب الليبيري، حيث يسعى لضم مواطنه صابر خليفة.

حميد أحداد لم يشارك مع الزمالك سوى في دقائق معدودة، وبالتالي رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية أصبح قريبًا، في ظل عدم قناعة كريستيان جروس به.

ويعد هناك سببًا واحدًا يمنع انتقال جيبور إلى الزمالك، وهو مشاركة المهاجم الليبيري في دوري أبطال إفريقيا، هو ما يمنع مشاركته في الكونفدرالية مع فريق آخر غير الوداد.