صحيفة كتالونية: فضيحة.. الحكم حرم خيتافي من ركلة جزاء أمام ريال مدريدَ

أنت الحكم..

تواصل الجدل التحكيمي في منافسات الدوري الإسباني خاصة حين يحضر اسم ريال مدريد أو برشلونة في المعادلة، وهو ما حدث اليوم في مواجهة الملكي أمام خيتافي.

المباراة انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف بين الفريقين، ليحصل برشلونة على الفرصة لاستعادة المركز الثاني والذي حصل عليه ريال مدريد بعد حسمه للكلاسيكو.

وحول ذلك، قالت صحيفة سبورت إن هناك فضيحة في مدريد حيث ديربي العاصمة المصغر بين النادي الملكي وخيتافي، بعدم احتساب ركلة جزاء ضد مدافع الريال ميليتاو.

أضافت الصحيفة أنه قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، لم يرغب الحكم سانشيز مارتينيز في إطلاق صافرته واحتساب ركلة جزاء لصالح خيتافي بعد عرقلة من قبل ميليتاو على أنخيل.

واعتبرت الصحيفة أنه كان هناك تدخل غير شرعي على كاحل المهاجم لكن لا الحكم ولا حكم الفيديو المساعد اعتبروا ذلك الاحتكاك كافيًا للإشارة إلى ركلة جزاء.

وفي نهاية المطاف، التعادل تسبب في زيادة الفارق مع أتلتيكو مدريد المتصدر ليصبح ثلاث نقاط، إلا أن هذا لم يمنع الفرنسي من الحلم بالتتويج بلقب الدوري الإسباني.

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الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه تحديين هذا الأسبوع، حيث يلعب مع قادش وريال بيتيس قبل أن يلعب مع تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.