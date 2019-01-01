صحيفة فرنسية | بايرن يتفاوض مع برشلونة لشراء خليفة ريبيري

الصفقة تُطبخ على نار هادئة

بدون سابق إنذار .. كشفت تقارير فرنسية وكذلك ألمانية، عن تّحول أنظاره مسؤولي بايرن ميونخ، تجاه لاعب آخر غير ليروي ساني، لتعويض رحيل الأسطورة فرانك ريبيري هذا الصيف.

صحيفة "فرانس فوتبول"، علمت من مصادرها الخاصة، أن المدير الرياضي للعملاق البافاري حسن صالح حميديتش، يتفاوض الآن مع مسؤولي النادي الكتلوني، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن عودة عثمان ديمبلي إلى البوندسليجا، لكن عبر بوابة "آليانز آرينا".

ويسابق بطل ألمانيا الزمن للتعاقد مع بدلاء على نفس الثنائي الراحل آرين روبين وفرانك ريبيري، وكان ليروي ساني على قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف نيكو كوفاتش، إلا أن مبالغة مانشستر سيتي في شروطه المادية، حال دون إتمام الصفقة.

كما حاول البايرن ضم جناح تشيلسي السابق كالوم هودسون أودي في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن الصفقة لم يُكتب لها النجاح، لتمسك النادي اللندني ببقاء لاعبه، مع رفض العرض الألماني، بحجة ضعف المقابل المادي -35 مليون إسترليني-.

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والآن، يؤكد التقرير الفرنسي، أن المدير الرياضي للبايرن يجري اتصالات على أعلى مستوى مع أصحاب القرار في النادي الكاتلوني، للاتفاق على السعر النهائي للشاب الفرنسي، إذا كانت لدى الإدارة رغبة في بيعه، لعدم ظهوره بالمستوى المنتظر منه، وكذا لتمويل وإفساح المجال لصفقة أنطوان جريزمان أو نيمار جونيور.